Von: Björn Jahner | 18.04.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Suttipong Chalermkiat, stellvertretender Gouverneur der thailändischen Stromerzeugungsbehörde (EGAT) und verantwortlich für die Unternehmensstrategie der EGAT, gab am Sonntag gegenüber der Presse bekannt, dass ab sofort Anmeldungen für das Projekt „Clean Your Air, Care Your Life“ unter Egat.co.th/egatairclean entgegengenommen werden.

Mit der Aktion sollen die monatlichen Stromkosten der Privathaushalte reduziert werden.

Die Anforderungen sind:

Pro Haushalt wird ein Klimagerät gereinigt

Die Klimaanlage muss ein Wandgerät sein und weniger als 24.000 BTU haben.

Die Antragsteller müssen ihre Stromrechnung hochladen, um ihren Anspruch geltend zu machen.

Sobald der Antrag genehmigt wurde, schickt der thailändische Verband der Klimaanlagenhändler einen Mitarbeiter eines zertifizierten Geschäfts zur Reinigung der Klimaanlage.

Nach Aussage von Khun Suttipong habe sich der Verband der EGAT-Kampagne angeschlossen, um die Energiekosten zu senken.

Durch die Reinigung von Klimaanlagen alle sechs Monate können die Stromkosten um mindestens 10 Prozent gesenkt und der nationale Energieverbrauch um etwa 1,3 Millionen Einheiten pro Jahr reduziert werden.