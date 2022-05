Egat bietet Reinigung der Klimaanlage an

Von: Björn Jahner | 08.05.22

BANGKOK: Die Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) plant zwei weitere Phasen der Kampagne „Clean Your Air, Care Your Life”, teilte ein Egat-Sprecher am Sonntag der Presse mit. Im Rahmen der Kampagne bietet Egat die Reinigung von 30.000 Klimaanlagen an.



Mit der Maßnahme sollen die Stromkosten der Verbraucher gesenkt werden. Der stellvertretende Egat-Gouverneur Sutthipong Chalermkiart informierte, dass in der zweiten Phase 20.000 Klimaanlagen gereinigt werden und in der dritten Phase weitere 10.000. Im Rahmen der Kampagne übernimmt Egat die Hälfte der 600-Baht-Rechnung für die Klimaanlagenreinigung pro Haushalt.

Die Menschen können sich am Montag ab 10.00 Uhr in den Filialen von HomePro, Power Buy, The Mall, The Emporium, Siam Paragon und Blue Port für die Subventionierung registrieren lassen, bis alle 20.000 Slots vergeben sind.



Khun Sutthipong sagte, dass der Termin für die dritte Phase zwar noch nicht feststeht, dass aber 10.000 Slots angeboten werden und die Menschen sich im Juni in den teilnehmenden Geschäften für Klimaanlagen dafür registrieren lassen können sollten.



Für die Registrierung für Phase 2 gelten folgende Regeln:



Ein Anrecht pro Haushalt auf die Reinigung eines Klimageräts.



Gilt nur für Wandklimageräte mit einer Kapazität von höchstens 24.000 BTU.



Diejenigen, die ihr Recht im Rahmen von Phase 1 in Anspruch genommen haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.



Erforderlich sind: