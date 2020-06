Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.20

Baustelle einer Wohnsiedlung in Chonburi, eine der drei EEC-Provinzen an der Ostküste des Landes. Foto: Fotolia.com

CHACHOENGSAO/CHONBURI/RAYONG: Der Östliche Wirtschaftskorridor (EEC), das Flaggschiff-Infrastrukturprojekt der Regierung, und eine Erholung des Tourismus nach der Pandemie sind die Schlüsselfaktoren für den Immobilienmarkt in den drei östlichen Provinzen.

Laut Meesak Chunharuckchot, Präsident der Chonburi Real Estate Association, sind weiterhin viele ausländische Investoren, vor allem aus China und Japan, an Investitionen in den Industriesektor des EEC interessiert, zu dem die Provinzen Chonburi, Rayong und Chachoengsao gehören. „Der Handelskrieg zwischen den USA und China wird dazu führen, dass einige Produktionsstandorte nach Thailand verlagert werden, während die Regierungsausgaben für Megaprojekte wie der Hochgeschwindigkeitszug, der drei Flughäfen miteinander verbinden wird, und der Ausbau des Flughafens von U-Tapao das Potenzial der drei Provinzen stärken werden“, betonte Meesak.

Die Viruskrise werde nicht so schwerwiegend sein, wie erwartet worden sei. Die neue Lebensweise werde keine radikale Veränderung mit sich bringen und keine starken Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben, sondern die Sicherheitsstandards im Bereich der öffentlichen Gesundheit erhöhen.

Watchara Pincharoen, Präsident des Immobilienverbandes von Chachoengsao, ist zuversichtlich, dass der EEC und mindestens 90 Projekte, die die Regierung in den drei östlichen Provinzen plant, wichtige Triebkräfte für den Immobilienmarkt sein werden. Vichai Viratkapan, amtierender Generaldirektor des Immobilien-Informationszentrums, sagte, der Wohnungsmarkt in den drei Provinzen werde in diesem Jahr allerdings langsam zulegen.