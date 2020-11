EEC-Büro will seine Investitionen in Zielindustrien erhöhen

Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.20

CHONBURI/RAYONG/CHACHOENGSAO: Das Büro des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) plant, seine Investitionen in Zielindustrien zu erhöhen. Es erwartet, dass der Welthandel und die Investitionen mit dem Antritt des gewählten US-Präsidenten Joe Biden wieder zunehmen werden.

Der EEC passt seinen Fünfjahres-Investitionsplan an, der in diesem Jahr beginnt, und wird die neue Fassung über 1,7 Billionen Baht in den nächsten zwei Wochen zur Genehmigung an den stellvertretenden Premierminister Supattanapong Punmeechaow weiterleiten. „Wir sehen eine positive Stimmung in der Weltwirtschaft, nachdem Joe Biden die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen hat", betonte Kanit Sangsubhan, Generalsekretär des EEC-Büros. Ausländische Investoren seien auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten und neuen Märkten für ihre Produkte und Dienstleistungen, und Thailand sei ein bevorzugtes Ziel.

Von den 1,7 Billionen Baht Investitionsziel sind 367 Milliarden für die Entwicklung der Infrastruktur bestimmt, während bis zu 1,42 Billionen für High-Tech-Industrien, darunter Autos der nächsten Generation, Robotik, Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrt, bereitgestellt werden.

Das EEC-Büro teilte weiter mit, dass die Investition von 30 Milliarden Baht in das Wartungs-, Reparatur- und Überholungszentrum für Flugzeuge (MRO-Zentrum) als Teil der Entwicklung der Luftverkehrsinfrastruktur in dem EEC voraussichtlich um ein Jahr verschoben wird. Der Grund: Die Fluggesellschaften weltweit haben sich noch nicht erholt und die Thai Airways International (THAI), das schuldengeplagte Unternehmen, befindet sich in der Sanierung. Das MRO-Zentrum, das am Flughafen U-Tapao in Rayong entstehen soll, ist eines von vielen Megainvestitionsprojekten.

Die Regierung will den EEC zu einem High-Tech-Industriezentrum in Thailand machen. Die Zone erstreckt sich über 30.000 Rai in den drei Provinzen Chonburi, Rayong und Chachoengsao.