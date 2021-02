Von: Björn Jahner | 21.02.21

PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya setzt alle Hebel in Bewegung, um den seit dem Ausbruch der zweiten Corona-Welle ausbleibenden Inlandstourismus anzukurbeln.

Mit einer neuen Multimediakampagne sollen nun auch jüngere Besucherschichten umworben werden, insbesondere Fans elektrischer Tanzmusik (EDM). Für die Umsetzung des Projekts „EDM Addicts on Tour“, was sich ins Deutsche sinngemäß mit „EDM-Fans auf Tour“ übersetzen lässt, wurde ein professionelles Drehteam der Two Night Media Company verpflichtet. Das Produktionsteam wird in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Abteilungen der Stadtverwaltung social-media-taugliche Videoclips drehen, mit denen Pattaya als Stadt des Musiktourismus vermarktet wird. So wurden in der Ostküstenmetropole in den letzten Jahren regelmäßig verschiedene EDM-Festivals ausgerichtet, darunter das „808 Festival“ und das „Maya Festival“, die zu den größten und bekanntesten Rave-Partys in Thailand gehören. In den Videobeiträgen sollen deshalb die besten Touristenattraktionen der Ostküstenmetropole sowie auch die Strände Koh Larns zu den Sounds der angesagtesten thailändischen EDM-DJs vorgestellt werden.