Von: Björn Jahner | 19.12.20

CHANTHABURI: Um die lokale Wirtschaft in Chanthaburi an der Ostküste des Landes zu unterstützen, wird in der gleichnamigen Provinzhauptstadt von Freitag, 18. Dezember bis Dienstag, 22. Dezember das „International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020“ veranstaltet.

Das Festival soll der durch die Covid-19-Krise schwer angeschlagenen Edelstein- und Schmuckindustrie Umsätze bescheren und den Handel mit den wertvollen Steinchen in Zeiten geschlossener Landesgrenzen ankurbeln. Darüber hinaus wird das Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT) auf der Messe fünf Tage lang Schulungskurse und Seminare für Unternehmer der Edelsteinbranche in Chanthaburi durchführen und ein mobiles Labor installieren, um sowohl Käufern als auch Verkäufern die Prüfung und Zertifizierung von Edelsteinen zu ermöglichen.