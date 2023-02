Von: Björn Jahner | 15.02.23

BANGKOK: Die Thai Gem and Jewelry Traders Association (TGJTA) und die Gems Jewelry and Precious Metal Confederation of Thailand (GJPCT) haben ihre Kampagne zur Förderung thailändischer Edelsteine als Teil der Soft Power des Königreichs während der bevorstehenden „Thailand Gems & Jewelry Fair 2023“ vorgestellt.

Die Edelstein- und Schmuck-Messe wird in diesem Jahr vom 22. bis 26. Februar 2023 im Impact Muang Thong Thani (Karte) in der Provinz Nonthaburi stattfinden.

Laut den Veranstaltern zielt das Festival auch darauf ab, Thailand als internationales Zentrum für das Edelstein- und Schmuckgeschäft zu etablieren und gleichzeitig die Branche als einen der wichtigsten Wirtschaftsmotoren Thailands zu fördern.

Sie sagten, dass Thailand von vielen seiner Handelspartner als „Juwelenhauptstadt“ angesehen wird, und fügten hinzu, dass die Anerkennung thailändischer Edelsteine als Thailands „Soft Power“ die Popularität des Landes bei Touristen und der Öffentlichkeit sowie bei Menschen auf der ganzen Welt immens steigern würde.

Yuthasak Supasorn, Gouverneur der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), sagte, dass Thailand ein führender Produzent und Innovator in der Edelsteinindustrie sei, der Arbeitsplätze für Millionen von Arbeitnehmern schaffen könne. Er sagte auch, dass thailändische Edelsteine und Schmuckstücke einen jährlichen Exportwert von 500 Milliarden Baht haben.

Der TAT-Gouverneur wies darauf hin, dass seine Behörde ein stolzer Partner der „Thailand Gems & Jewelry Fair 2023“ sei und dass die Veranstaltung Touristen aus aller Welt eine gute Gelegenheit biete, thailändische Schmuckstücke von außergewöhnlicher Qualität zu erwerben. Er fügte hinzu, dass die Messe das Land durch seine „Soft Power“ als Reiseziel fördern werde.

Es wird erwartet, dass die thailändischen Edelsteine in diesem Jahr Exporteinnahmen in Höhe von mindestens 100 Milliarden Baht erzielen werden.