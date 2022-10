Von: Björn Jahner | 15.10.22

PATTAYA: Am Samstag (15. Oktober 2022) trifft sich Pattayas Feier-Community ab 14.00 Uhr in The Sauna Bar, Pratumnak, wenn die Sound-Maestros der Mixx Discotheque mit pumpenden Ibiza-House-Beats zur „White Party“ im Boiler Room einladen.

Für dieses Wochenende hat sich Mixx-Resident-DJ Eddie Pay ein ganz besonderes Partymotto ausgedacht: White Party! Alle Gäste werden aufgefordert, ein weißes Outfit zu tragen, wenn ein Meer aus weißgekleideten Party Peoples gemeinsam die Sauna zum Siedepunkt bringt!

Die besten DJs und Produzenten der elektronischen Musikszene Pattayas geben sich ihr Stelldichein und sorgen mit Deep Melodic House Sounds für Ibiza-Stimmung in der garantiert heißesten Location der Stadt.

Live an den Decks: Pay & White, Richard Grey, Miles, Patrize, Groovy T, Wesley Hypes, Mosho, Toto, Knight, Mark Henderson, Lee Cload, Kevin Wilson und Sick Rich.

Weitere Infos auf Facebook.