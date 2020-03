Von: Redaktion DER FARANG | 17.03.20

BANGKOK: Ausländern, die sich Pakete mit der Droge Ecstasy schicken lassen, droht die Todesstrafe, zumindest aber eine lange Haft.

Nach einem Bericht von „Daily News“ hat die Airport Interdiction Task Force (AITF) am 10. und 11. März mehrere Pakete mit 4.835 Ecstasy-Pillen abgefangen. Bei den folgenden Ermittlungen wurden elf Thais und Ausländer in den zentralen, nördlichen und südlichen Regionen des Landes festgenommen, die Drogen der Klasse 1 importiert hatten. Die meisten Pakete waren in Deutschland aufgegeben worden. Verhaftet wurden im letzten halben Jahr weitere 15 Thais und fünf Ausländer. Sie hatten sich über 105.000 Ecstasy-Tabletten schicken lassen.