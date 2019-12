Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Obwohl Thais nicht wirklich Weihnachten feiern, kaufen sie zunehmend echte Weihnachtsbäume.

Laut Chutiporn Kongjaroensuk, Vizepräsidentin für Marketing bei CRC Thai Watsadu, Betreiber der Home Outlets Baan & Beyond und der Hardware-Einzelhandelskette Thai Watsadu, hat das Unternehmen vor drei Jahren mit dem Import von Tannenbäumen aus Kanada begonnen. Und die Nachfrage ist nach den Vorbestellungen für dieses Jahr um 25 Prozent gestiegen. Die Bäume kommen aus Nova Scotia. „Wir wählen die Balsam-Tannen-Arten, die ein einzigartiges Aroma und eine einzigartige Form haben und nachhaltig angebaut werden“, fügt Chutiporn an. Erhältlich sind die Bäume in drei Größen zwischen 183 und 280 cm und kosten 4.990 bis 6.990 Baht.