Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.19

BANGKOK/NAKHON PATHOM: Die Wahlkommission (EC) hat weiter an Glaubwürdigkeit verloren, weil sie für die Nachwahl in Nakhon Pathom am Sonntag und Montag unterschiedliche Ergebnisse präsentierte.

Die Verwirrung entstand am Sonntag, als der EC-Kommissar Chatchai Chanpraisri der Presse mitteilte, der Kandidat der Partei Future Forward habe die Wahl in Nakhon Pathom gewonnen. Dies veranlasste die Demokratische Partei, das Ergebnis anzufechten. Der Kandidat der Demokraten, Sinthop Kaewpichit, habe den Wahlkreis mit 35.711 Stimmen vor dem Future-Forward-Kandidaten Savika Limpasuwanna mit 35.707 Stimmen gewonnen. EC-Generalsekretär Jarungvith Phumma bestätigte am Montag, das von der Demokratischen Partei genannte Ergebnis sei korrekt gewesen. Auf einer Pressekonferenz meinte der stellvertretende Generalsekretär Sawang Boonmee, die am Sonntag angekündigten fehlerhaften Ergebnisse seien inoffiziell gewesen und vor Abschluss der Zählung gemacht worden.

Nach dem Wirrwarr hat die Partei Future Forward für den Wahlkreis in Nakhon Pathom eine Wiederholung der Wahl gefordert.