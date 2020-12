Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.20

BANGKOK: Die Wahlkommission (EC) erhielt am Sonntag wegen der Wahlen zu den Provinzverwaltungen (PAO) 129 Beschwerden über Wahlbetrug in 41 Provinzen.

Laut dem Vorsitzenden der EC, Ittiporn Boonpracong, verliefen die Wahlen in allen 96.191 Wahllokalen reibungslos. 40 der 129 Beschwerden betrafen den Kauf von Stimmen, 36 betrafen Verleumdung und 28 Voreingenommenheit des Wahlpersonals. Die Wahlkommission prüft jetzt, ob genügend Beweise vorliegen, um weitere Maßnahmen zu rechtfertigen. In der Provinz Nakhon Pathom wurde ein Mann mit Bargeld verhaftet, das zum Stimmenkauf verwendet wurde. Jeweils zwei weitere Wahlkämpfer wurden in den Provinzen Kanchanaburi und Sukhothai verhaftet.

Die Wähler in 76 Provinzen, außer in Bangkok und Pattaya, konnten am Sonntag lokale Vertreter in die PAOs wählen.