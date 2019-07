Von: Björn Jahner | 05.07.19

PATTAYA: Auch in diesem Jahr engagiert sich das Team von der Sprachschule Easy ABC für einen wohltätigen Zweck.

Nachdem in den letzten Jahren in der Region ansässige Kinderheime unterstützt wurden, kommt die diesjährige Projektarbeit dem Seniorenheim in Banglamung zu Gute. Denn oftmals gerät in Vergessenheit, dass auch ältere Menschen dringend Hilfe benötigen.

Die dort lebenden Senioren erhalten pro Person eine staatliche Unterstützung von 76 Baht pro Person und Tag. Da der Betrag nicht ausreicht, um alle anfallenden Kosten des Alltags zu stemmen und das Altenheim nur selten Unterstützung von Privatpersonen erfährt, hat die Sprachschule Easy ABC das Projekt „Gemeinsam sind wir stark“ lanciert.

Gesucht werden sowohl Privatpersonen als auch in der Region ansässige Unternehmen mit Herz, die sich für bedürftige Senioren in Pattaya engagieren möchten.

Benötigt werden auch Artikel des täglichen Lebens wie (haltbare) Lebensmittel, Hygiene- und medizinische Artikel, Rollstühle (gerne auch gebraucht) usw.

Die Übergabe erfolgt am 27. Juli 2019 um 9.30 Uhr im Ban Banglamung Development Center for Older Persons. Weitere Auskünfte zum Hilfsprojekt erfahren Sie auf der Webseite www.easy-abc-th.com und per E-Mail.