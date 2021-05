Von: Björn Jahner | 02.05.21

PATTAYA: Die Deutsch-Thailändische Handelskammer (GTCC) veranstaltet am Freitag, 21. Mai von 18.30 bis 21.00 Uhr in Kooperation mit den weiteren in Thailand agierenden ausländischen Handelskammern (AustCham, BeLuThai, CanCham, FTCC, NTCC und STCC) die Networking-Veranstaltung „Multi-Chamber Eastern Seaboard Networking“ im Blue Floor, (23 Stock) des Siam@Siam Design Hotel an der Second Road in Nord-Pattaya.

Die Veranstaltung ist der perfekte Anlass, sein berufliches Netzwerk zu pflegen oder zu erweitern. Teilnahmepreis: 700 Baht für Kammermitglieder, 1.200 Baht für Gäste. Im Preis inklusive sind Fingerfood sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke (Bier und Wein). Für die Teilnahme wird eine Online-Regis­trierung vorausgesetzt.

Anm. d. Red.: Die Covid-19-Krise kann zu Absagen oder Verschiebungen von Events führen. Informieren Sie sich deshalb vorab über die Realisierung eines geplanten Termins direkt beim Veranstalter, um eine unnötige Enttäuschung zu vermeiden.