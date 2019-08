Von: Björn Jahner | 18.08.19

PATTAYA: Die in Thailand agierenden bilateralen Handelskammern laden am Freitag, 23. August, von 18.30 bis 21 Uhr, zum nächs­ten „Joint Chambers Eastern Seaboard Networking“ ins Café G, Holiday Inn Pattaya, Beach Road, ein, diesmal ausgerichtet von der British Chamber of Commerce Thailand (BCCT).

Die Veranstaltung ist der perfekte Anlass, um sein berufliches Netzwerk auszubauen oder bestehende Kontakte zu pflegen. Der Teilnahmepreis für Kammer-Mitglieder beträgt 500 Baht, für Gäste 1.000 Baht. Auskünfte erteilt die Deutsch-Thailändische Handelskammer telefonisch (02-055.0622) oder per E-Mail (communications@gtcc.org). Infos: https://thailand.ahk.de/en/events.