Von: Björn Jahner | 09.07.23

BANGKOK: Das Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok hat das „EarthCheck“-Zertifikat in Silber von EarthCheck erhalten, der weltweit führenden Unternehmensberatungsgruppe, die sich auf Nachhaltigkeit und Destinationsmanagement in der Reise- und Tourismusbranche spezialisiert hat.

In einer Pressemitteilung heißt es: Um einen katastrophalen Klimawandel zu vermeiden, muss die Welt den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau begrenzen. Heute sind wir bereits bei 1,1 °C und spüren die Auswirkungen, was bedeutet, dass sich das Zeitfenster für die Erreichung unseres Ziels und die Vermeidung der katastrophalsten Auswirkungen des Klimawandels rasch schließt. Gerade die Umweltwerte und Kulturgüter, die Besucher in die Reiseziele locken, müssen geschützt und verantwortungsvoll verwaltet werden. Die Tourismusbranche und ihre Akteure sind der Schlüssel zu diesem Wandel.