Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.21

CHACHOENGSAO: Energy Absolute (EA) wird voraussichtlich im Juni mit der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) in seiner Fabrik in Chachoengsao beginnen.

Der Schritt signalisiere einen bedeutenden Fortschritt in der EV-Lieferkette in Thailand, da Batterien ein Hauptbestandteil von EVs seien, sagte der stellvertretende EA-Geschäftsführer Amorn Sapthaweekul. Er erwartet, dass sich die EV-Industrie in Thailand in diesem Jahr entwickeln wird, nachdem das Nationale Komitee für Fahrzeuge der neuen Generation von Autos am 25. März den Plan des Privatsektors gebilligt hat, den Anteil der EVs an der gesamten Autoproduktion bis 2030 von 30 auf 50 Prozent zu erhöhen. EA schafft außerdem ein EV-Montagewerk in Chachoengsao mit einem Kostenaufwand von 1,8 Milliarden Baht. Es soll Mitte dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Die Produktion in der 6-Milliarden-Baht-Anlage startet mit einem Probelauf der Maschinen.

Laut Amorn wurde die erste Bestellung von 5.000 EVs für Taxibetreiber aus diesem Montagewerk aufgrund der Pandemie verschoben, aber es sollen trotzdem 600 Elektrobusse bis Ende dieses Jahres an private Busbetreiber in Bangkok ausgeliefert werden. Die EV- und Batterieproduktion wird im ersten Jahr 20 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen, während das Geschäft mit erneuerbarer Energieerzeugung 50 Prozent betragen wird. Der Rest stammt aus dem Biodiesel- und dem oleochemischen Geschäft.