Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Gasohol E20 soll ab Juli nächsten Jahres ein führender Kraftstoff für Autofahrer werden. Das Department of Energy Business will den Treibstoff mit einem höheren Ethanolanteil fördern

E20 ist ein Gemisch aus 20 Prozent Ethanol und 80 Prozent bleifreiem Benzin 95 und soll allmählich Gasohol 91 ersetzen, kündigt die Leiterin der Behörde, Nantika Thangsuphanich, an. Gasohol 91 und 95 haben eine 10-prozentige Ethanolmischung. Sie unterscheiden sich durch ihre Oktanzahl. Das Department of Energy Business will mit Ölhändlern, Ölraffineriebetreibern und Autoherstellern sprechen, um die Umstellung auf E20 vorzubereiten. E20 wurde vor einem Jahrzehnt eingeführt, als der globale Ölpreis auf 100 US-Dollar pro Barrel anstieg, und soll den Zuckerrohr- und Maniokbauern helfen, eine größere Rolle auf dem thailändischen Ölmarkt zu spielen, da Ethanol aus Melasse und Maniok hergestellt wird.

Die Nachfrage nach E20 ging von Januar bis Oktober leicht um 0,3 Prozent auf 6,4 Millionen Liter pro Tag (MLD) zurück, im Vergleich zu 6,5 MLD im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die E20-Verkäufe machen 20 Prozent des Benzin- und Gasoholmarktes aus. Die Gesamtnachfrage nach Ölkraftstoff liegt derzeit bei 31,3 MLD.

Der Schritt, E20 zu einem führenden Kraftstoff unter Autofahrern zu machen, folgt einer ähnlichen Kampagne für Biodiesel. Im Januar kündigte die Regierung B10, eine Mischung aus 10 Prozent aus Palmöl hergestelltem Methylester und 90 Prozent Diesel, als primären Diesel an, um B7, mit einer 7-prozentigen Methylester-Mischung, zu ersetzen.