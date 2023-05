Von: Björn Jahner | 24.05.23

BANGKOK: Das derzeitige Visasystem muss geändert werden, wenn Thailand sein Ziel von 5 Millionen Touristen aus China in diesem Jahr erreichen will, so die Tourist Authority of Thailand (TAT).

Die Rückkehr chinesischer Besucher seit Februar hat zur Erholung der thailändischen Wirtschaft beigetragen, sagte Tanes Petsuwan, stellvertretender Gouverneur der TAT für internationales Marketing in Asien und im Südpazifik.

In diesem Jahr haben bereits eine Million chinesische Touristen Thailand besucht. Die TAT prognostiziert, dass die steigende Nachfrage im Jahr 2023 mindestens 5 Millionen chinesische Besucher bringen wird, die 446 Milliarden Baht an Einnahmen generieren werden, sagte er.

Diese Schätzung basiert auf einem prognostizierten Anstieg der chinesischen Ankünfte von derzeit 10.000 pro Tag auf 20.000 pro Tag in der zweiten Jahreshälfte.

Derzeit kann das elektronische Visasystem des Außenministeriums jedoch nur 84.000 E-Visa pro Monat ausstellen. Wenn diese Begrenzung der E-Visa bestehen bleibt, wäre es unmöglich, die 5 Millionen chinesischen Touristen in diesem Jahr nach Thailand zu locken, warnte Khun Tanes.

Die Abteilung für konsularische Angelegenheiten des Ministeriums hat versprochen, die Visabewilligung auf 15 Tage oder weniger zu beschleunigen. Die Reiseveranstalter wollen jedoch, dass die E-Visabewilligung innerhalb von drei Tagen erfolgt, da dies die Entscheidungen der Touristen beeinflusst, erklärte er.

Vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 war China der größte ausländische Tourismusmarkt in Thailand.

Am Montag (22. Mai 2023) hielt die TAT eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem Touristenpolizei ab, auf der sie chinesische Besucher über die Reisesicherheit in Thailand informierte.

Der Chef der Touristenpolizei, Generalleutnant Sukhum Prommayon, sagte, dass seine Behörde hart arbeite und moderne Technologien nutze, damit Touristen aus aller Welt in Thailand unbesorgt reisen können.

Ausländische Besucher können die Hotline der Touristenpolizei unter der Nummer 1155 nutzen und auch die mobile App der Touristenpolizei I Lert U herunterladen, mit der sie in Notfällen in vielen Sprachen Hilfe erhalten können, so Khun Sukhum.

Touristen können auch ein Foto von einem Vorfall machen und es über die App hochladen, wenn sie schnelle Hilfe benötigen, fügte er hinzu.

In der Zwischenzeit sind die Fahrzeuge der Touristenpolizei und die Patrouillenfahrzeuge mit Live-Kameras ausgestattet, um Gefahrensituationen zu überwachen und an die Notrufzentrale zu senden.

Die Touristenpolizei wird außerdem gemeinsam mit der Königlich Thailändischen Polizei die Sicherheit während der Festival- und der Hochsaison verstärken.

Nach TAT-Angaben besuchten vom 1. Januar bis 21. Mai dieses Jahres insgesamt 9,78 Millionen ausländische Touristen Thailand. Die meisten kamen aus Malaysia (1,39 Millionen), China (1,03 Millionen), Russland (724.607), Südkorea (598.554) und Indien (545.354).

Die TAT hat kürzlich ihr Ziel für dieses Jahr von 18 bis 20 Millionen ausländischen Touristen auf 25 Millionen erhöht, was 66 Prozent des Niveaus vor der Pandemie im Jahr 2019 entspricht. Thailand will in diesem Jahr 2,38 Billionen Baht an Tourismuseinnahmen erzielen.