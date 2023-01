BANGKOK: Sechs Nationalparks werden ab Samstag (7. Januar 2023) das E-Ticketing als Alternative zur Barzahlung der Nationalparkgebühr für Besucher testen, kündigte das Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation am Montag an.

Die Behörde informierte, dass die E-Tickets ab Samstag im Rahmen eines Pilotprojekts im Ao-Phang-nga-Nationalpark, im Mu-Ko-Similan-Nationalpark, im Hat Noppharat-Thara-Mu Ko-Phi-Phi-Nationalpark, im Khao-Yai-Nationalpark, im Doi-Inthanon-Nationalpark und im Erawan-Nationalpark angeboten werden.

Sie bestätigte, dass Touristen die E-Tickets ab sofort über die QueQ-App kaufen und sie ab Samstag den Parkbeamten am Eingang der sechs Nationalparks vorlegen können.

Diejenigen, die E-Tickets über die QueQ-App kaufen, können die Tickets mit ihrer Kreditkarte oder über den thailändischen QR-Payment-Service bezahlen.

Die Nationalparkbehörde erklärte, dass das neue E-Ticket-System die Parkbeamten entlasten würde, die große Mengen an Bargeld aufbewahren müssen, bevor sie es an das Ministerium weiterleiten.

Sie erläuterte auch, dass der E-Ticket-Service zunächst in den sechs Parks eingeführt wurde, da diese über Mobilfunksignale verfügen, die die Parkbeamten benötigen, um die QR-Codes auf den erworbenen E-Tickets zu überprüfen.

Sobald sich das System als stabil erwiesen hat und die Mobilfunksignale in mehr Parks vorhanden sind, wird der Dienst in Zukunft auf alle Parks ausgeweitet, fügte die Behörde hinzu.