Von: Björn Jahner | 06.07.23

NAKHON RATCHASIMA: Der Khao-Yai-Nationalpark hat ab dem 1. Juli 2023 ein neues elektronisches Ticketverfahren eingeführt, bei dem Touristen, die den Park besuchen wollen, ihre Eintrittskarte zunächst über die QueQ-App kaufen müssen, bevor sie am Parkeingang ankommen.

Der Eintrittspreis für ausländische Touristen beträgt 200 Baht für Erwachsene und 100 Baht für Kinder, die über die QueQ-App bezahlt werden müssen.

Reisende, die durch den Eingang am Chao Pho Khao Yai Shrine und Eingang am Neon Hom in den Nationalpark einreisen, müssen eine zusätzliche Gebühr von 200 Baht für Erwachsene und 100 Baht für Kinder in bar am Parkeingang begleichen.

Die QueQ-App steht zum kostenlosen Download für iOS und Android zur Verfügung.

Der Khao-Yai-Nationalpark, der 1962 als erster Nationalpark Thailands gegründet wurde und heute der drittgrößte des Landes ist, erstreckt sich über 2.100 Quadratkilometer in den vier Provinzen Nakhon Ratchasima, Saraburi, Prachin Buri und Nakhon Nayok.

Der Park ist bekannt für seine malerische Landschaft und seinen Reichtum an Wildtieren, denn er ist Lebensraum für über 350 wichtige seltene und gefährdete Arten.