Von: Björn Jahner | 24.03.19

BANGKOK: Da sich das in den städtischen Linienbussen installierte E-Ticket-System als unzuverlässig erwiesen hat, kündigte die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) ihren Vertrag mit dem für die Installation beauftragen Anbieter Cho Thavee Plc.

Das Problem wurde nach BMTA-Angaben rechtzeitig erkannt, bevor das System zum bargeldlosen Bezahlen des Busfahrpreises offiziell in Betrieb ging. Die Installation der elektronischen Geräte wurde im vergangenen Jahr begonnen und sollte eigentlich in allen 2.600 auf den Straßen Bangkoks verkehrenden Linienbussen fortgeführt werden. Die BMTA ließ zwischenzeitlich verlautbaren, dass sie beschlossen habe, Card Reader der Krungthai Bank in ihrem Fuhrpark einzusetzen, mit denen Inhaber der staatlichen Sozialhilfekarten den Busfahrpreis elektronisch abbuchen lassen können. Jedoch müssen sie vorher dem Busschaffner ihr Fahrtziel angeben, damit der korrekte Betrag von ihrer Karte abgebucht wird. Die Kartenlesegeräte sollen später aufgerüstet werden, um Fahrgäste zu bedienen, die bargeldlos mit QR-Code-Technik oder Chipkarten den Fahrpreis begleichen wollen.