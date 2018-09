Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.18

Jugendliche Computerspieler beim e-Sports and Music Festival Hongkong 2018. Foto: The Nation / epa/efe

BANGKOK: Gesundheitsdienste warnen vor der offiziellen Anerkennung von E-Sport, denn das Online-Spielen könne süchtig machen.

Während die meisten Länder weltweit Online-Spiele nicht als Sport behandeln, war E-Sport bei den kürzlich beendeten Asien-Spielen 2018 in Indonesien präsent, wenn auch nur als Demonstrationsspiel. Laut Dr. Yongyud Wongpiromsarn, Berater für psychische Gesundheit, wird eine Förderung von E-Sport mehr schaden als nützen. Yongyud hofft, dass die zuständigen Behörden, einschließlich der politischen Amtsträger, die Entscheidung der Sportbehörde von Thailand überprüfen, E-Sport als eine Form des Sports anzuerkennen. "Wir sind besorgt, dass am Ende mehr thailändische Kinder süchtig nach Spielen werden.“

Für Thailand berichtete das Institute of Child and Adolescent Mental Health, dass sich in den letzten Monaten bereits 60 Kinder wegen Spielsucht in Behandlung gegeben haben. "Die Zahl der Spielsüchtigen ist seit der Einführung von E-Sports als Sportart um ein Vielfaches gestiegen", warnt Yongyud. Schulen würden E-Sport-Wettbewerbe anbieten, mindestens acht Universitäten richteten Kurse zum Thema E-Sport aus.

Teerarat Pantawee, Leiterin des Kinder- und Medienpanels der National Health Assembly, sagte kürzlich auf einem Forum, Thailands E-Sport-Branche sei mittlerweile mehr als zehn Milliarden Baht wert, bei einem Wachstum von jährlich zwölf Prozent. Kinder würden 35 Stunden pro Woche online gehen, und über 50 Prozent würden spielen.