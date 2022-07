Von: Björn Jahner | 04.07.22

BANGKOK: 5,146 Millionen digitale Lotterielose der staatlichen Lotterie für die Ziehung am 17. Juli 2022 waren innerhalb von 28 Stunden vergriffen – ein Rekord seit der Einführung des neuen Online-Lotto-Systems der Regierung am 2. Juni 2022.

Lawan Saengsanit, Generaldirektor des Finanzministeriums und Vorsitzender des Verwaltungsrats des Government Lottery Office (GLO), teilte der Presse mit, dass am Samstag 4.211.348 Lose bis 17.00 Uhr verkauft worden seien und der Rest bis 10.30 Uhr am Sonntag vergriffen war.

Khun Lawan glaubt, dass die E-Lotto-Lose schnell vergriffen sind, weil sie den Bedürfnissen der Käufer entsprechen. „Die Leute können nach bestimmten Zahlen suchen und die Lose zu je 80 Baht kaufen“, sagte Khun Lawan. „Vor allem müssen sie sich keine Sorgen über Betrug machen, weil die Lose über die „Paotang“-App der Regierung verkauft werden“, betont Khun Lawan.

Die „Paotang“-App wurde von der Regierung entwickelt, um der Bevölkerung öffentliche Beihilfen bereitzustellen. Das erste Lokontingents von 5,17 Millionen E-Losen für die Ziehung am 16. Juni 2022 war innerhalb von fünf Tagen vergriffen, während die 5,15 Millionen Lose für die Ziehung am 1. Juli 2022 innerhalb von drei Tagen ausverkauft waren.

Khun Lawan erklärte, dass sich die Lose so schnell verkaufen, weil das neue System es den Gewinnern ermöglicht, ihr Preisgeld schnell und bequem einzulösen, ohne Angst haben zu müssen, betrogen zu werden, da ihre gekauften Lose in der „Paotang“-App registriert werden.

Der GLO-Vorstandsvorsitzende fügte hinzu, dass die App weiterentwickelt werden soll, um Rabatte auf weniger beliebte Zahlen zu ermöglichen und den Kauf von Losen für behinderte Menschen, insbesondere für Blinde, zu ermöglichen.

„Die App muss um Sprachsteuerungsfunktionen erweitert werden, damit sie für Blinde bequemer ist. Wir besprechen dies derzeit mit dem thailändischen Blindenverband“, erläuterte Khun Lawan.

Unabhängig davon sagte der GLO-Direktor der GLO Noon Sansanakhom, dass seine Behörde vom 20. Juli bis zum 10. August 2022 öffentliche Anhörungen abhalten wird, um die Meinungen derjenigen zu hören, die von den Plänen der GLO zur Änderung des Lotterieformats betroffen sind.

Die GLO hatte angekündigt, das Kontingent an E-Lotterielosen schrittweise um 2 Millionen pro Ziehung zu erhöhen, beginnend mit dem Loskontingent für die Ziehung am 1. August 2022, bis in diesem Jahr insgesamt 20 Millionen digitale Lotterielose zum Verkauf stehen werden.

Das neue Kontingent wird von Verkäufern stammen, dessen Lose beschlagnahmt wurden, weil sie dabei erwischt wurden, wie sie ihre Lottoscheine auf Online-Plattformen zu einem erhöhten Preis weiterverkauft hatten.

Die GLO prüft zwischenzeitlich auch ein neues Lottosystem mit dreistelligen Nummern. Khun Noon sagte, dass die GLO gesetzlich verpflichtet ist, öffentliche Anhörungen abzuhalten, bevor sie ihr Lotterieformat ändert, dessen Einzelheiten bereits auf der Webseite der Behörde veröffentlicht sind.

Er fügte hinzu, dass GLO vom 20. Juli bis zum 10. August 2022 über seine Webseite und per E-Mail die Meinung der Öffentlichkeit einholen wird. Die Regierungsbehörden können ihre Meinung auch schriftlich oder per Post abgeben, fügte er hinzu.

Die öffentlichen Anhörungen beginnen in Chiang Mai am 20. Juli 2022, in Chonburi am 24. Juli 2022, Khon Kaen am 27. Juli 2022, Loei am 4. August 2022, Nakhon Si Thammarat am 6. August 2022 und in Bangkok am 9. August 2022.