BANG SAEN: Am kommenden Freitag und Samstag (von 30. September–1. Oktober 2022) wird der Bang Saen Beach in der Ostküstenprovinz Chonburi von einer Welle des Spaßes und der Unterhaltung erfasst!

Unter dem Motto „Esports on the Beach“ wird am Strand in Laem Than des beliebten Badeortes ein E-Gaming-Wettbewerb veranstaltet. Abgerundet wird das Festival mit kostenlosen Konzerten von berühmten thailändischen Künstlern.

Freitag, 30. September 2022 ab 17.00 Uhr:

Konzert mit The Parkinson

Samstag, 1. Oktober 2022 ab 17.00 Uhr:

Konzert mit Whal & Dolph

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos bei Esports on the Beach.