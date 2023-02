SAMUT PRAKAN: Der Betreiber der Mine Smart Ferry, dessen Elektroboot Berichten zufolge einen Brand verursachte, der auf mehrere andere E-Boote übergriff, die in der Nähe des Wat Thong Krung im Bezirk Phra Pradaeng in Samut Prakan an einer Ladestation geladen wurden, bestreitet, dass der Vorfall durch einen Batteriebrand verursacht wurde.

Die Untersuchung der Brandursache sei noch nicht abgeschlossen, hieß es.

In einer Erklärung der Energy Absolute Public Company Ltd. heißt es, dass sich die fragliche Fähre noch im Bau befand und daher zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht an eine Ladestation angeschlossen war.

Das Unternehmen führte weiter aus, dass das Feuer auf dem zweiten Deck des Schiffes ausgebrochen sei, wo sich die Batterien nicht befanden.

Diese Klarstellung erfolgte, nachdem am Dienstag (21. Februar 2023) gegen 07.20 Uhr ein Feuer auf einem Pier am Chao-Phraya-Fluss ausgebrochen war.

Die Anlegestelle im Tambon Bang Ya Phraek gehört der Piyasiri Wanit Co, die sie an die Mine Mobility Research Co vermietet hat, die Ladedienste für Elektroboote anbietet.

Der 64-jährige Wachmann Somdet Sae Ueng sagte, dass das Feuer ausgebrochen sei, als die Batterie eines der an der Anlegestelle vertäuten Ausflugsboote explodierte. Die Flammen griffen schnell auf mehrere andere Boote in der Nähe über, sagte er.

Fünf Löschfahrzeuge der Gemeinde Pu Chao Saming Phrai benötigten zum Löschen des Brandes etwa 30 Minuten. Der Gesamtschaden durch das Feuer wird noch ermittelt. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten.

Nach Angaben der Schifffahrtsbehörde waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs 11 elektrische Boote an der Anlegestelle vertäut.

Drei von ihnen – Mine Smart Ferry 27, Mine Smart Ferry 28 und Mine Smart Ferry 29 – wurden durch das Feuer beschädigt. Die drei Boote waren nicht für den fahrplanmäßigen Passagierverkehr zugelassen.

Das Schifffahrtsamt von Samut Prakan untersuchte die Brandursache und sagte, es werde seinen Bericht in sieben Tagen fertig stellen.

Zeugen wurden aufgefordert, weitere Informationen über den Vorfall zu liefern.