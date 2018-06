Von: Redaktion DER FARANG | 09.06.18

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde will für Fahrprüfungen ein E-Drive-System einführen, das von Berufsschülern entwickelt wurde und die Straßenverkehrssicherheit erhöhen soll.

Laut Sanit Phromwon, dem Generaldirektor des Department of Land Transport (DLT), hat seine Behörde in Zusammenarbeit mit der Vocational Education Commission Prototypen für das E-Driving-System entwickelt, um die Beurteilung der Fahrfähigkeiten von Führerscheinanwärtern landesweit zu standardisieren. Das E-Fahrsystem verwendet ein Computersystem, um Fahrzeugbewegungen zu erkennen. Der Test besteht darin, ein Fahrzeug rückwärts und vorwärts zu fahren, ohne die Markierungsstangen zu treffen, auf einem Gehsteig in einem bestimmten Bereich zu parken und zu einen Einstellplatz zurückzukehren. Ein Alarm ertönt, wenn der Fahrer auf Hindernisse stößt. Das DLT will das E-Fahrsystem an 10 der 196 Testzentren im ganzen Land einführen und hofft, dass damit die Glaubwürdigkeit bei der Erteilung von Führerscheinen nach internationalen Standards erhöht wird.