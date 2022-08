Von: Björn Jahner | 13.08.22

BANGKOK: Laut dem Department of Land Transport (DLT) wird eine Flotte von Elektrobussen (EV) die Strecke übernehmen, die bisher von den alten Bussen der Linie 8 bedient wurde, deren Konzession nicht verlängert wurde.

Die neuen Busse werden ab dem 20. August 2022 die alten Fahrzeuge der Linie 8 eines privaten Betreibers ersetzen, die im Rahmen einer umfassenden Reform der Buslinien, die das DLT in ganz Bangkok einführt, nicht mehr den Anforderungen entsprechen.

Die bisherigen nicht klimatisierten Busse der Linie 8 fahren von Happy Land am östlichen Stadtrand bis zur Memorial Bridge, was einer Strecke von 30 Kilometern entspricht, sagte Verkehrsminister Saksayam Chidchob.

Die Route Nr. 8 wird in Route 2-39 umbenannt. Zunächst werden auf der Strecke 20 EV-Busse von insgesamt 40 Bussen zum Einsatz kommen. Im Zuge der Umstellung werden alte Busse nach und nach durch umweltfreundliche Fahrzeuge ersetzt.

Der Verkehrsminister sagte, die DLT habe die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) und ihre Kooperationspartner angewiesen, den Einsatz weiterer Elektrobusse auf ihren Strecken zu prüfen. Die Transport Co Ltd, die interprovinzielle Busse betreibt, wird ebenfalls diesem Beispiel folgen. Bis Ende dieses Jahres will das Ministerium mindestens 1.000 öffentliche Elektrobusse in und außerhalb Bangkoks einsetzen. Ursprünglich hatte die Behörde den landesweiten Einsatz von 3.200 Elektrobusse geplant.

Der Generaldirektor der DLT Chirute Visalachitra teilte der Presse mit, die Behörde arbeite daran, die Verwirrung der Pendler durch die Neunummerierung der Buslinien zu beseitigen. Er fügte hinzu, dass eine Öffentlichkeitskampagne sowohl online als auch offline gestartet wurde, mit der alle Zweifel bezüglich der Änderungen ausgeräumt werden sollen.

Eine Quelle im Verkehrsministerium sagte, dass Thai Smile Bus (TSB) die Konzession für die Nachfolge des Betreibers der Buslinie Nr. 8 erhalten habe.