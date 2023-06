Dutzende Tote bei Zugunglück

Sonnenuntergang neben dem Parlamentsgebäude in Neu-Delhi. Foto: Pixabay/Maruthu Pandiyan

NEU DELHI: Schwerer Zugunfall in Indien mit vielen Toten und Verletzten - das ganze Ausmaß war am Abend zunächst noch nicht absehbar. Augenzeugen berichteten von erschütternden Szenen.

In Indien sind Dutzende Menschen am Freitagabend bei einem schweren Zugunglück getötet worden. Die Nachrichtenagentur PTI und «India Today» meldeten 70 Tote, andere Medien hingegen etwa 30 bis 50. Mehrere Hundert Menschen seien verletzt worden, hieß es weiter. Die Rettungsarbeiten fanden im Dunkeln statt.

Bei dem Unglück seien zwei Personenzüge sowie ein Güterzug involviert gewesen, teilte laut «Times of India» ein hochrangiger Behördenmitarbeiter von Odisha mit. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Rund 50 Krankenwagen sollen nach Behördenangaben vor Ort sein, berichtete die «Times of India». Auf Videos war zu sehen, wie Helfer versuchten, Passagiere aus umgekippten Waggons zu retten.

Ein Augenzeuge sagte dem örtlichen Fernsehsender NDTV, dass er überall Körperteile von Menschen gesehen habe. Er sei aufgewacht, als sein Zug entgleiste. «10 bis 15 Menschen fielen auf mich. Meine Hände und mein Hals wurden verletzt», berichtete der Augenzeuge.

Premierminister Narendra Modi twitterte: «Erschüttert vom Zugunglück in Odisha. In dieser Stunde der Trauer sind meine Gedanken bei den trauernden Familien.» Er wünschte den Verletzten in seinem Tweet auch eine baldige Genesung.

Das Büro des Premiers kündigte eine Entschädigung für die Angehörigen der Toten von je 200.000 Rupien (2267 Euro) an. Verletzte sollen demnach je 50.000 Rupien (567 Euro) bekommen. Bahnminister Ashwini Vaishnaw versprach zusätzlich eine Entschädigung in Höhe von einer Million Rupien für die Angehörigen der Toten. Schwerverletzte sollen den Angaben zufolge je 200.000 Rupien und Leichtverletzte je 50.000 Rupien erhalten.