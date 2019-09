Dutzende Migranten wollten von Griechenland nach Italien

Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.19

ATHEN (dpa) - Rund 60 Seemeilen westlich der griechischen Touristeninsel Zakynthos sind 42 Migranten auf See gerettet worden.



Sie seien an Bord einer Segeljacht auf dem Weg nach Italien gewesen, als sie ein Notsignal sendeten, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT) am Mittwoch. Ein Frachter habe die Menschen an Bord genommen. Sie sollten zum griechischen Hafen von Kalamata gebracht werden. Woher die Migranten stammen, wurde zunächst nicht bekannt.

Im Ionischen Meer, das zwischen Italien und Griechenland liegt, werden fast täglich Migranten auf dem Weg nach Italien entdeckt. Mit von Schlepperbanden organisierten Überfahrten aus Griechenland oder der Türkei direkt nach Italien versuchen Migranten, die weitgehend geschlossene Balkanroute zu umgehen und auf diesem Weg nach Westeuropa zu gelangen.