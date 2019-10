Dutzende Migranten in Griechenland angekommen

Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

ATHEN (dpa) - Der Flüchtlingszustrom in der Ägäis EU dauert an: Allein am Dienstagmorgen setzten 118 Migranten aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU über.



Vor der Hafenstadt Alexandroupolis griff die griechische Küstenwache 27 Migranten auf. Sie waren von der nur wenige Kilometer entfernten türkischen Küste aufgebrochen, wie die Küstenwache mitteilte. Vor den Inseln Samos und Farmakonisi griff die Küstenwache jeweils 47 und 42 Migranten auf.

Die Route aus der Türkei nach Alexandroupolis - einem Festlandhafen - in der nördlichen Ägäis wird zunehmend von Migranten genutzt. Sie gilt als weniger gefährlich als die Überquerung der Meerengen zwischen der türkischen Küste und den griechischen Inseln in der Ostägäis. Zudem gilt für Migranten, die das griechische Festland erreichen, das EU-Türkei-Abkommen vom Jahr 2016 nicht. Dieses sieht vor, dass nur die Migranten, die auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis ankommen, in die Türkei zurückgeschickt werden können, falls sie in Griechenland kein Asyl bekommen.