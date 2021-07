Dutzende Menschen nach Schlammlawine vermisst - drei Tote

TOKIO: Viel mehr Menschen als zunächst angenommen gelten nach der gewaltigen Schlammlawine in Japan als vermisst. Noch immer kämpfen sich die Bergungstrupps weiter bei Regen durch die Trümmer.

Nach dem Abgang einer gewaltigen Schlammlawine in Japan ist ein drittes Todesopfer geborgen worden. Am Montag setzten die Bergungstrupps in der Präfektur Shizuoka ihre Suche nach Dutzenden Vermissten fort - erschwert durch andauernden Regen. Die Behörden in dem für seine heißen Thermalbäder bekannten Küstenort Atami hatten Schwierigkeiten, die genaue Zahl der Vermissten festzustellen. Nach dem Unglück vom Samstag war zunächst von rund 20 Menschen die Rede gewesen. Am Montag galt jedoch auf Basis der Einwohnermeldedaten das Schicksal von 113 Menschen als noch ungewiss, wie örtliche Medien berichteten.

Einige Bewohner könnten vor dem Unglück weggezogen sein, viele werden jedoch unter den enormen Schlammmassen befürchtet. Bei dem dritten geborgenen Todesopfer handele sich um eine ältere Frau, hieß es. Heftige Regenfälle hatten die Schlammlawine am Samstag ausgelöst. Zehn Häuser wurden zerstört, mindestens 130 weitere Gebäude beschädigt. 23 Menschen konnten von den Einsatzkräften bislang aus Häusern gerettet werden, die vom Schlamm eingeschlossen worden waren. Mehr als 550 Personen suchten Schutz in örtlichen Hotels, hieß es.

Die Arbeit der Einsatzkräfte wurde durch den anhaltenden Regen immer wieder unterbrochen, da die Gefahr erneuter Erdrutsche besteht. Nach Angaben der Stadt Atami erstreckt sich die Zerstörung auf ein Gebiet von 120.000 Quadratmetern. Dort seien 215 Bewohner registriert, meldeten Medien unter Berufung auf die Stadtverwaltung. Im Internet teilten Menschen Angaben zu Verwandten, die sie vermissen.

Die örtlichen Behörden schlossen derweil am Montag Kindergärten sowie rund ein Dutzend Schulen aus Vorsicht vor weiteren heftigen Regenfällen und wegen der Gefahr durch mögliche neue Erdrutsche.