Von: Björn Jahner | 03.03.19

BANGKOK/NEU-ISENBURG: Dusit International, eines der führenden Hotel- und Immobilienentwicklungsunternehmen Thailands, hat ein neues Globales Verkaufsbüro (GSO) in Deutschland in Ergänzung zum bereits bestehenden GSO-Büro in Großbritannien eröffnet.

Es befindet sich im hessischen Neu-Isenburg nahe dem Flughafen Frankfurt am Main und wird von Rolf Hinze (Foto), Vertriebsleiter – GSO Germany, geleitet, der die Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Österreich, der Schweiz, den Benelux-Ländern und seinem Heimatland Deutschland beaufsichtigt. Hinze kann auf eine über 30-jährige Berufskarriere zurückblicken und agierte in GSOs führender Hotelunternehmen wie Shangri-La Hotels & Resorts, Six Senses Hotels & Resorts sowie Minor Hotels. Er gilt als Experte für Markeneinführungen in neuen Zielländern, um sie zu Top-Märkten zu entwickeln. Mit dem deutschen GSO-Büro sollen die Expansionspläne von Dusit International unterstützt und die Geschäfte des Hotels der Gruppe vom deutschsprachigen Markt aus gefördert werden, sagte Prachoom Tantiprasertsuk, Vizepräsidentin für Vertrieb und Marketing bei Dusit International, in einer Pressemitteilung. Durch die Ausrichtung auf Schlüsselbereiche wie Business, MICE, Freizeit, Unternehmen und Hochzeiten soll das Büro die Markenbekanntheit sowie Beziehungen zu Reisebüros und Unternehmenskunden fördern und letztendlich die Hoteleinnahmen steigern.