Dusit eröffnet erstes Hotel in Qatar

Von: Björn Jahner | 26.09.18

BANGKOK/DOHA: Die thailändische Hotelgruppe Dusit International mit Sitz in Bangkok befindet sich auf internationalem Expansionskurs und hat eine Management-Vereinbarung mit der Al Majed Group getroffen, um das Dusit Doha Hotel zu betreiben.

Das Hotel befindet sich im Stadtteil West Bay.

​Es wird im vierten Quartal dieses Jahres eröffnet und die erste Liegenschaft der Dusit-Marke in Qatar darstellen. Das Fünf-Sterne-Haus befindet sich in bester Innenstadtlage und in Laufnähe von der Gate Mall und dem Doha Exhibition and Convention Centre. Auch populäre Touristenziele wie Souq Waqif, Katara Cultural Village und The Pearl befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Das Hotel bietet sich sowohl für Transit- sowie Urlaubsaufenthalte an und beherbergt 261 Gästezimmer und Suiten sowie 96 Hotelapartments. Mit einer Mindestzimmergröße von 41 Quadratmetern bietet es die großzügigsten Hotelzimmer im Stadtgebiet West Bay. Alle Zimmer sind modern und komfortabel ausgestattet und begeistern mit einem Panoramablick auf den Persischen Golf. Infos: www.dusit.com.