Dusit eröffnet erstes Asai Hotel

Von: Björn Jahner | 07.10.19

BANGKOK: Dusit International eröffnet Anfang kommenden Jahres nahe der Yaowarat Road in Bangkok das Hotel Asai Bangkok Chinatown. Im Besitz der I AM Chinatown Company, ist es das erste unter der Marke Asai Hotels, der neuen Budget-Lifestyle-Marke von Dusit International.

Das Hotel beherbergt 224 Zimmer in den Größen 18 bis 22 Quadratmeter und umfasst einen Gemeinschaftsraum, ein Fitnesscenter und ein Pop-up-Restaurant. In Zusammenarbeit mit Akha Ama wird den Gästen hochwertiger Arabica-Kaffee aus dem sozialwirtschaftlich orientierten Projekt im hohen Norden des Landes angeboten. Dusit plant die Eröffnung fünf weiterer Häuser unter der Marke Asai Hotels: ein zweites in Bangkok im Stadtgebiet Sathorn, drei in der philippinischen Metropole Cebu und eins im myanmarischen Yangon. Infos: www.dusit.com.