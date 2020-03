Von: Michael Lenz | 18.03.20

SINGAPUR: Für Durianliebhaber ist die „Durian Fiesta“ vom 14. März bis 26. Juli 2020 im Goodwood Park Hotel ein mit Spannung erwartetes Event.

In diesem Jahr wartet die Fiesta zu Ehren der Stinkfrucht mit neuen Kreationen auf, die im Zusammenhang mit einem anderen Fest stehen: dem 120. Geburtstag des Goodwood Park Hotel. Genau genommen hat das 1900 im Queen-Ann-Stil errichtete Gebäude nicht als Hotel begonnen, sondern unter dem Namen Teutonia Club als Zentrum der damaligen deutschen Expats in Singapur. Nach dem Beginn des 1. Weltkriegs wurden die Deutschen enteignet und nach einigen Jahren des Leerstands wurde 1919 aus dem Teutonia Club das Goodwood Park Hotel. Zu den neuen Durian-Kreationen gehören das Baiser-Desert D24 Pavlova. Das Hotel war nämlich 1922 Gastgeber des Debüts von Anna Pavlova in Singapur, der damals gefeiertsten Ballerina der Welt, während D24 das Kürzel für die beste Duriansorte ist.

