Von: Björn Jahner | 15.09.23

BANGKOK: In einem neuen Bericht der HSBC Bank wird vorausgesagt, dass die weltweite Nachfrage nach Durian um bis zu 400 Prozent steigen wird, angetrieben durch einen erheblichen Anstieg des Durian-Konsums in China.

„Während einige die Durian als eine Frucht mit starkem Geschmack ansehen und andere sich über ihren unverwechselbaren Geruch beschweren, gehen wir davon aus, dass die Nachfrage nach Durian jährlich um bis zu 400 Prozent steigen wird, vor allem durch die wachsende Beliebtheit von Durian in China“, sagte Aris Dacanay, Wirtschaftsexperte der HSBC Bank für die Region ASEAN.

China ist zum weltweit führenden Importeur von Durian geworden und hat in den letzten zwei Jahren mit einem Gesamtwert von 6 Milliarden US-Dollar einen Anteil von 91 Prozent am globalen Durian-Markt erreicht. Die Durian hat in China immense Popularität erlangt, wo die Verbraucher sie nicht nur als Frucht, sondern auch als Symbol der Großzügigkeit betrachten, wenn sie bei Verlobungsfeiern an Freunde und Verwandte verschenkt wird.

Anfang 2017 begann die Nachfrage nach Durian in China zu steigen. Die oft als „König der Früchte“ bezeichnete Frucht wird in China für mehr als 10 US-Dollar pro Kilogramm verkauft, während der Durchschnittspreis in den südostasiatischen Ländern bei etwa 6 US-Dollar pro Kilogramm liegt. Die großen Exporteure der ASEAN-Gruppe, auf die 2022 90 Prozent der weltweiten Durian-Exporte entfielen, profitieren von diesem Trend, so der HSBC-Volkswirt.

Thailand steht bei den Durian-Exporten innerhalb der ASEAN-Region an erster Stelle, und andere Mitglieder des Blocks sind bestrebt, mitzuhalten.

Dies sollte dank der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) möglich sein, einem regionalen Freihandelsabkommen, das die ASEAN, China, Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland umfasst und den Unterzeichnerländern einen freien und gleichberechtigten Zugang zum chinesischen Markt ermöglicht, so Aris.