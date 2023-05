Von: Björn Jahner | 27.05.23

NAKHON RATCHASIMA: Die Durian-Bauern im Bezirk Soeng Sang in der Provinz Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes strahlen vor Freude, nachdem die Nachfrage nach thailändischen Durian-Früchten in China sprunghaft zugenommen hat, was zu einem erheblichen Anstieg ihrer Einnahmen geführt hat.

In der Region gibt es über 2.000 Rai Ackerland, auf denen die beliebte Frucht angebaut wird, die von Asiaten als die „Königin der Früchte“ bezeichnet und von Westlern zumeist als „Stinkfrucht“ verunglimpft wird.

Thawatchai Saitongtip, ein bald pensionierter Schuldirektor, besitzt eine Durianplantage im Dorf Dong Yen, Sisawang, auf der verschiedene Durian-Sorten, darunter Mon Thong, Musang King und Kan Yao, angebaut werden. Die 15 Hektar große Plantage des 60-Jährigen mit etwa 580 Durianbäumen im Alter zwischen 6 und 9 Jahren produziert jetzt die köstlichen Früchte, die auf dem chinesischen Markt wegen ihres unverwechselbaren, nicht stechenden Aromas und ihres süßen Geschmacks gefragt sind.

Angesichts der hohen Nachfrage hat das Amt für landwirtschaftliche Förderung in Sisawang die Landwirte aktiv dabei unterstützt, die hohen Qualitätsstandards zu halten. Sie wurden darin geschult, nur reife Durians zu ernten, um Beschwerden zu vermeiden und die Beliebtheit der Sisawang-Durian zu erhalten. Das Büro fördert auch die GAP-Richtlinie, die den Einsatz von Chemikalien auf Durian-Plantagen kontrolliert.

Amornrat Khonputra, ein Mitarbeiter des Sisawang Agricultural Promotion Office, informierte, dass diejenigen, die sich für den Anbau von Sisawang-Durians interessieren, die Facebook-Seite Sisawang Agricultural Promotion Office besuchen können, um aktuelle Informationen über die Verfügbarkeit von Durians aus verschiedenen Gärten in der Region zu erhalten und die Qualität der Durian-Produktion zu überwachen.