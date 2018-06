Von: Björn Jahner | 03.06.18

CHIANG MAI: Der unersättliche Durian-Hunger Einheimischer und chinesischer Touristen, beschert den Obstverkäufern auf den Märkten Chiang Mais ein hohes Einkommen.

Über 10.000 Baht pro Tag erzielen unter anderem die Händler auf dem Muang Mai Market, einzig und allein aus dem Verkauf der „Königin der Früchte“, die von westlichen Ausländern wegen ihres unverwechselbaren Geruchs nicht selten abwertend als „Stinkfrucht“ bezeichnet wird. Gemäß den Marktverkäufern, verspeisen vor allem chinesische Urlauber die Früchte ohne zu zögern noch an Ort und Stelle, da das Mitführen von Durians in Hotels und öffentlichen Verkehrsmitteln verboten ist. „Monthong“, die in Thailand populärste Duriansorte, wird in dieses Jahr zu einem Verkaufspreis zwischen 100 und 120 Baht pro Kilogramm gehandelt.