BANGKOK: Zweigstellen staatlicher Banken, die sich in Einkaufszentren oder Kaufhäusern in den 13 dunkelroten Provinzen, einschließlich Bangkok, befinden, werden ab Dienstag, 20. Juli bis auf Weiteres geschlossen.

Laut der Government Financial Institutions Association (GFA) steht die Schließung im Einklang mit der Verschärfung der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie in den dunkelroten Zonen durch das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). Zu den staatlichen Banken gehören die Government Savings Bank, die Government Housing Bank, die Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, die Export-Import Bank of Thailand, die Islamic Bank of Thailand, die SME Development Bank und die Thai Credit Guarantee Corporation (TCG).

Die Filialen in Einkaufszentren oder Kaufhäusern anderer Zonen werden um 17 Uhr geschlossen. Einzelfilialen, die sich nicht in Einkaufszentren oder Kaufhäusern befinden, bedienen ihre Kunden bis 15.30 Uhr. Die Filialen in den drei südlichsten Provinzen des Landes – Narathiwat, Pattani und Yala – werden bereits um 15.00 Uhr geschlossen.

Dunkelrote Zonen oder maximal kontrollierte Provinzen sind Bangkok, Chachoengsao, Chonburi, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Narathiwat, Pathum Thani, Pattani, Ayutthaya, Yala, Songkhla, Samut Prakan und Samut Sakhon.