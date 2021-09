Dunkelrote Provinzen: Nahverkehr bis 22.00 Uhr in Betrieb

BANGKOK: Das „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) gestattet den Verkehrsbetrieben in den 29 als „dunkelrote Kontrollzonen“ klassifizierten Provinzen des Landes mit den meisten Covid-19-Fällen, den öffentlichen Nahverkehr bis um 22.00 Uhr aufrecht zu erhalten, damit die Menschen auch innerhalb des Zeitraums der Ausgangssperre nachhause fahren können.

Ursprünglich hatte das CCSA festgelegt, dass öffentliche Verkehrsmittel in den „dunkelroten Provinzen mit maximaler Kontrolle“ bis 21.00 Uhr in Betrieb sein dürfen. Da die Ausgangssperre jedoch am 1. September 2021 um eine Stunde verkürzt wurde – sie gilt jetzt von 22.00 bis 04.00 Uhr – dürfen fortan auch öffentliche Verkehrsmittel bis 22.00 Uhr in Betrieb sein.

Zu den „dunkelrroten Provinzen mit maximaler Kontrolle“ gehören unter anderem Bangkok, Ayutthaya, Kanchanaburi, Nonthaburi, Pathum Thani, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Samut Prakan, Saraburi, Chonburi (einschließlich Pattaya) und Samut Sakhon.