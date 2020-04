Dugongs profitieren von Parkschließung

Von: Björn Jahner | 25.04.20

Von der Schließung des Nationalparks für den Besucherverkehr. profitieren die Meereslebewesen, darunter auch unter Schutz stehende Arten wie Dugongs. Foto: Tourism Authority of Thailand

THAILAND: Gemäß der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) wurden vor der Küste des Nationalparks Hat Chao Mai in der Provinz Trang im Süden des Landes vier Dugongs, vier Delfine und acht Meeresschildkröten gesichtet.

Die seltenen Meereslebewesen wurden am 13. April auf einer Beobachtungstour von Beamten des Marine National Park Operation Centre 3 und der Nationalparkverwaltung entdeckt. Bei der Operation wurden Gebiete mit reichlich Seegrasvorkommen nahe dem Yong Lam- und Yong Ling Beach sowie vor Koh Muk auf dem See- und Luftweg kontrolliert. Die Dugongs wurden zwischen der Spitze des Yong Lam Beach und Koh Muk gesichtet, die Meeresschildkröten zwischen dem Yong Lam Beach und der Koh Muk-Brücke und die Delfine im Seegebiet vor dem Yong Ling Beach.

Bereits am 9. April stießen die Beamten des Marine National Park Operation Centre 3 auf einer ähnlichen Beobachtungstour zur Kontrolle der Seegrasfelder nahe dem Yong Lam Beach auf drei Dugongs und vier Meeresschildkröten. Gemäß Angaben des Ministeriums für Meeres- und Küstenressourcen sowie des Minis­teriums für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz wurden 2019 insgesamt 185 Dugongs vor der Küste in Trang entdeckt. Die Region ist der größte Lebensraum für Dugongs in Thailand, die von der vorübergehenden Sperrung des Meeresnationalparks für Touristen- und Fischerboote zur Coronavirus-Prävention profitieren. Insgesamt wurden vor der Küste Trangs 261 Gabelschwanzseekühe gezählt, wie die Meeressäuger auch genannt werden.