Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.19

TRANG: Der acht Monate alte Dugong ist am Samstag gestorben, drei Tage nachdem er aus dem Meer genommen und in einen Tank verlegt worden war.

Die Behörde für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz teilte mit, dass Marium am Samstag um 12.09 Uhr im Tank starb. Tierärzte hatten vergeblich versucht, ihm das Leben zu retten. Der junge Dugong erkrankte letzte Woche, nachdem er einem männlichen Dugong begegnet war. Marium wurde von Tierärzten auf der Koh Libong in der Provinz Trang betreut, seit die Seekuh im April an einem Strand in Krabi gefunden wurde. Sie sollte in das Meer zurückgeführt werden, sobald sie stark genug gewesen wäre. Marium, ein arabischer Name, der „Dame des Meeres" bedeutet, ist der erste Dugong, von dem bekannt ist, dass er in Thailand von Menschen gepflegt wurde.