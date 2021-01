Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.21

BANGKOK: Die Thai Rice Exporters Association hofft, dass sich die Reisexporte von 5,8 Millionen Tonnen im Vorjahr in 2021 leicht erholen werden. Dies war das niedrigste Ergebnis seit 20 Jahren, bestimmt durch die schwache globale Kaufkraft aufgrund der Corona-Pandemie, einen Containermangel und den starken Baht.

Laut Chookiat Ophaswongse, Ehrenpräsident der Thai Rice Exporters Association, werden die Reisexporte in diesem Jahr bestenfalls 6,5 Millionen Tonnen erreichen. Die Verbraucher weltweit würden sich wahrscheinlich dafür entscheiden, Geld zu sparen und Reis zu günstigeren Preisen zu kaufen. Malaysia, das früher Reis aus Thailand und Vietnam gekauft habe, besorge sich jetzt preiswerten Reis aus Indien. Die derzeitige Containerknappheit sei ein weiteres Hindernis für die Reisexporte. Nach Schätzungen des Thai National Shippers Council hat Thailand einen Mangel von mehr als 1,5 Millionen Containern. Thailands Reisproduktion wird auf 18 Millionen Tonnen geschliffenen Reis in der Saison 2020/2021 geschätzt, gegenüber 16,5 Tonnen in 2019/2020.