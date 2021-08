Düstere Aussichten für den Tourismus

BANGKOK: Wenn die dritte Covid-19-Welle über den September hinaus anhält, rechnet Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn in diesem Jahr mit nicht mehr als 500.000 bis 700.000 ausländischen Touristen.

Die Zahl der internationalen Ankünfte in der ersten Hälfte dieses Jahres ist von 6,7 Millionen im gleichen Zeitraum des Jahres 2020 auf 40.447 Ausländern zurückgegangen. Einheimische Touristen unternahmen von Januar bis Juni 24,6 Millionen Reisen, was einem Rückgang von 15,3 Prozent entspricht.

Das Ministerium für Tourismus und Sport will in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium sogenannte blaue Zonen, Gebiete mit geringen Covid-19-Fällen, als alternative Reiseziele bewerben. Zu diesen Regionen gehören Bezirke in den Provinzen Nan, Phayao, Bueng Kann und Loei. Nach einem Treffen mit dem Gouverneur von Phuket sagte Phiphat, die Insel könnte in den nächsten zwei Wochen blaue Zonen einführen.