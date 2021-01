Dürre: Yom-Fluss bereits ausgetrocknet

THAILAND: Die jährliche Dürreperiode hat Thailand früher als in den vergangenen Jahren erreicht. Der Fluss Yom in Phichit und Sukhothai ist bereits komplett ausgetrocknet, und in Chanthaburi wird das Brauchwasser knapp.

Bauern in Phichit haben begonnen, Brunnen zu graben, um mit dem Grundwasser ihre Reispflanzen zu bewässern. Das Graben von Brunnen ist nicht neu für die Bewohner der Provinz, aber sie tun dies normalerweise erst ab März. Der Yom-Fluss fließt durch Phichits Bezirke Sam Ngam, Pho Prathap Chang, Bung Narang und Pho Thale. Die gefürchtete Trockenheit hat auch in Sukhothai begonnen, während die Behörden in Phrae Deiche am Fluss Yom bauen, um das Wasser zu stauen.

Im Wasserfall Khao Soi Dao im Wildtierschutzgebiet Khao Soi Dao in Chanthaburi geht das Wasser zur Neige, was sich auf die Versorgung der Bevölkerung im Osten des Landes auswirken wird. Laut einem Beamten des Schutzgebietes hat die Dürre in diesem Jahr einen Monat früher begonnen.

Sutat Weesakul, der Leiter des Hydro-Informatik-Instituts, wurde von der Zeitung „Thai Rath“ mit den Worten zitiert, dass das La-Niña-Phänomen dem Süden starke Regenfälle und Überschwemmungen gebracht habe. Wenn sich dieses Phänomen fortsetzen würde, dann sollte es ab April in anderen Regionen regelmäßig regnen. Vorausgesagt werden 9 bis 10 Prozent mehr Niederschläge als im letzten Jahr.