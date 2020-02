Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.20

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat erneut an die Thais appelliert, kein Wasser zu verschwenden. Die Pegelstände in den 15 Hauptquellen des Landes, den Staudämmen, seien kritisch niedrig und bis Mai werde es voraussichtlich keine nennenswerten Niederschläge geben.

Prayut führte die niedrigen Wasserstände weniger auf einen geringeren Niederschlag in der letzten Regenzeit zurück, mehr auf die wachsende Bevölkerung und den höheren Wasserbedarf für Landwirtschaft und Industrie. Nach Angaben des Meteorologischen Amtes werde die Niederschlagsmenge in allen Regionen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres voraussichtlich um 3 bis 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegen.

Prayut behauptete, dass die frühere Regierung, ebenfalls unter seiner Präsidentschaft, die Grundlage für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen gelegt habe, indem sie einen 20-Jahres-Masterplan entwickelt und das erste Wasserhaushaltsgesetz des Landes eingeführt habe. Das habe zur Schaffung des Nationalen Amtes für Wasserressourcen geführt. Seit 2015 seien mehr als 270.000 wasserbezogene Projekte abgeschlossen worden. Damit stünden zusätzlich 3,485 Milliarden Kubikmeter Wasser für die Bewässerung von rund 1,552 Millionen Hektar Ackerland zur Verfügung.

Die Regierung habe Schritte unternommen, um der Dürre zu begegnen, indem sie so viel Wasser wie möglich gespeichert und den Abfluss von Wasser aus Stauseen verringert habe. Der Ministerpräsident forderte die Menschen auf, seiner Regierung zu vertrauen. Sie bewirtschafte die Wasserressourcen und sorge für einen angemessenen Wasserverbrauch.