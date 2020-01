Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.20

THAILAND: 20 Provinzen haben bei der Regierung wegen der Dürre um Hilfe nachgesucht.

Laut dem Ministerium für Katastrophenschutz (DDPM) sind es: Chiang Rai, Nan, Nakhon Phanom, Maha Sarakham, Bueng Kan, Nong Khai, Buriram, Kalasin, Kanchanaburi, Chachoengsao, Phetchabun, Uthai Thani, Nakhon Ratchasima, Uttaradit, Chai Nat, Nakhon Sawan, Suphan Buri, Sukhothai, Phayao und Sakon Nakhon. Von der Wasserkrise betroffen sind 4.600 Dörfer in 98 Bezirken. Die Behörde hat Tankwagen organisiert, die in den Provinzen Wasser verteilen und so die Not der Bevölkerung lindern sollen. Menschen, die unter der Dürre leiden, können über die Hotline 1784 rund um die Uhr Hilfe anfordern.