Einer der gut gefüllten Wasserspeicher in Buriram. Foto: The Nation

BURIRAM: Starke Regenfälle haben die Pegel der beiden Hauptreservoirs von Buriram angehoben. Behörden gehen jetzt davon aus, dass die Landwirte in der Provinz in diesem Jahr vor einer weiteren Dürre bewahrt bleiben.

Am Donnerstag war das Niveau der Stauseen Huai Jora Khe Mak und Huai Talad auf 10 Millionen Kubikmeter angestiegen. Vor Monaten waren beide Reservoirs nahezu leer. Das Wasser wird für den Verbrauch von Haushalten und Landwirtschaft reichen, zumal weitere Niederschläge vorhergesagt werden. Inzwischen haben die Wasserstände in drei von 16 Stauseen der Provinz ihre Kapazität überschritten, so dass es zu Überschwemmungen kommen kann.