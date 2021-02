«Du stehst auf dem Kopf, Tom»: Panne bei Video-Schalte im US-Kongress

Von: Redaktion (dpa) | 12.02.21

WASHINGTON: Nach dem Katzenfilter-Video sorgt ein weiteres Missgeschick bei einer Online-Schalte für Lacher im Netz. Wie US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) berichteten, schaltete sich der Abgeordnete Tom Emmer per Video zu einer Ausschuss-Sitzung des Repräsentantenhauses dazu - allerdings auf dem Kopf stehend und scheinbar schwebend. «Mr. Emmer, sind Sie ok?», fragt die Ausschussvorsitzende Maxine Waters, die die Anhörung kurzzeitig unterbrechen musste.

«Du stehst auf dem Kopf, Tom», merkt in dem Videomitschnitt ein anderer Parlamentarier an, während im Hintergrund Gelächter zu hören ist. «Ich weiß nicht, wie ich das in Ordnung bringen kann», entgegnet Emmer, ein Republikaner aus Minnesota. «Zumindest bist du keine Katze», witzelt jemand anders mit Verweis auf das viral gegangene Video eines US-Anwalts aus Texas, der versehentlich in Gestalt einer Katze an einer Online-Gerichtsanhörung teilgenommen hatte.

Emmer gelang es schließlich, die Panne zu beheben, und die Sitzung des Ausschusses, die sich mit Finanzdienstleistungen befasst, konnte fortgesetzt werden. Am Abend postete er auf Twitter noch ein Foto des Missgeschicks mit dem Satz: «Ich bin keine Katze.»